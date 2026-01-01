حريق يلتهم كنيسة تاريخية في أمستردام ليلة رأس السنة (فيديو)

شفق نيوز- امستردام

اندلع حريق في كنيسة عمرها نحو 150 عاما في أمستردام، بعد منتصف ليلة العام الجديد.

وبدأت النيران بعد منتصف الليل مباشرة، مما أدى إلى انهيار برج الكنيسة التي يعود تاريخ بنائها إلى عام 1872.

وأفادت مصادر إعلامية بأن "عمدة أمستردام فمكه هالسيما وصفت الحادث بأنه (شديد ومريع)"، مؤكدة أن "أولوية السلطات كانت ضمان سلامة سكان المنازل المجاورة الذين تم إخلاؤهم".

وأشارت خدمات الطوارئ إلى "تطاير جمر مشتعل تجاه وسط المدينة".

وصمم الكنيسة المهندس المعماري الشهير بيتر كويبرس، وهو مصمم متحف ريكز ومحطة أمستردام المركزية، وقد استخدمت الكنيسة الكاثوليكية لأكثر من قرن قبل أن تتحول إلى مكان لإقامة المناسبات الاحتفالية، وتقع على حافة حديقة فوندل، أكبر حديقة عامة في المدينة.

وأصدرت السلطات تحذيرا عاجلا عبر نظام التنبيه العام في هولندا، دعت فيه السكان إلى "الابتعاد عن المنطقة بسبب كثافة الدخان"، مطالبة بـ"إغلاق النوافذ والأبواب وإيقاف أنظمة التهوية"، كما أفادت بـ"إخلاء منازل قريبة كإجراء احترازي".