حريق يلتهم طائرة ركاب في فلوريدا الأمريكية.. فيديو

شفق نيوز/ أصيب 3 أشخاص في حريق اندلع، اليوم الأربعاء، بطائرة ركاب كانت تحاول الهبوط في مطار ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت "شبكة NBC" نقلا عن بيان لدائرة الطيران الاتحادي الأمريكي، إن عطلا فنيا أصاب معدات هبوط الطائرة التابعة لشركة "ريد".

وأوضح البيان أن الطائرة كانت قادمة من جمهورية الدومينيكان لكنها تعطلت أثناء هبوطها في مطار ميامي، بينما كان على متنها 126 راكبا، واندلعت فيها النيران قبل أن تتدخل فرق الإنقاذ بالمطار وتسيطر على الحريق.

وبحسب البيان أصيب في الحادث 3 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبثت مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر سحب الدخان تتصاعد من الطائرة فيما تتحرك نحوها سيارات الإطفاء والإسعاف.

Plane crash just a few minutes ago at Miami airport caught on camera! (Credit: @PTZtv ) pic.twitter.com/2CimvMhcUy