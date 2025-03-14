حريق يلتهم طائرة تابعة لـ "أميركان إيرلاينز" في مطار دنفر الدولي

شفق نيوز/ اندلع حريق على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الأميركية "أميركان إيرلاينز" بمطار دنفر الدولي، في ولاية كولورادو الأمريكية.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، في خبر أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الحريق اندلع بالطائرة بينما كانت متوقفة عند إحدى البوابات، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف".

وأشارت إلى أن الركاب الذين كانوا على متن الطائرة أُجبروا على الوقوف فوق جناحها أثناء إخلائهم، في حين نقلت شبكة "سي إن إن" عن الخطوط الجوية الأميركية أن 6 ركاب نقلوا إلى المستشفى.

ويذكر أن طائرة ركاب تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز"، اصطدمت يناير/كانون الثاني، بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مطار ريغان في واشنطن تسببت في مقتل جميع ركابها وعددهم 60 بالإضافة إلى 4 من أفراد الطاقم.