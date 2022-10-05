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حريق يطال أكبر المخيمات السورية في لبنان

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-05T13:50:35+0000
حريق يطال أكبر المخيمات السورية في لبنان

شفق نيوز / كشفت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، عن نشوب حريق طال أغلب خيم النازحين السوريين في أكبر المخيمات التي تم انشاؤها في البلد الجار، فيما لفتت الى عدم معرفة أسبابه حتى الآن.

وحسب ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية فإن "حريقا هائلا شب في مخيم العماني للنازحين السوريين في بلدة عرسال بلبنان، ما أدّى إلى احتراق غالبية خيام المخيم بالكامل والتي تقدر بنحو 90 خيمة" .

وأضافت وسائل الاعلام أن "سيارات الدفاع المدني هُرعت إلى المكان مع صهاريج المياه وعملت على إخماد الحريق الضخم الذي التهم عشرات الخيام، في حين لم يُسجّل سقوط ضحايا باستثناء بعض الإصابات الطفيفة لدى بعض النازحين السوريين، فيما لم يعرف لحد الساعة أسباب اندلاع الحريق".

ويعدّ المخيّم الذي يقع في محلة الحصن في عرسال من أكبر المخيّمات التي تضم نازحين سوريين ويتوزّع فيه 198 خيمة تضم آلاف النازحين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات لألسنة النيران وهي تلتهم الخيام التي يقيم بها السوريون، فيما حاول البعض إطفاءها لكن دون جدوى.

ويستضيف لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين؛ حيث تقدر الحكومة وجود 1.5 مليون لاجئ سوري. كما يستضيف 18.500 لاجئ إضافي من إثيوبيا والعراق والسودان ودول أخرى، إضافة إلى أكثر من 200.000 لاجئ فلسطيني خاضعين لولاية الأونروا.

ترى الأمم المتحدة أن وجود مثل هذا العدد الكبير من اللاجئين، في بلد صغير يكافح من أجل الحفاظ على توازنه الديموغرافي الدقيق واستعادة نموه الاقتصادي، يؤثر بشكل متزايد على مساحة الحماية وعلى الدعوات والإجراءات الموجهة نحو العودة السريعة للاجئين إلى سوريا.

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