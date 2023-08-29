حريق يدمر أرضا في اليونان أكبر من مساحة نيويورك

شفق نيوز/ دمّر حريق غابات مستمر منذ 11 يوماً في شمال شرق اليونان أراضي مساحتها تفوق مساحة مدينة نيويورك الأمريكية، وفقاً لما ذكرته خدمة كوبرنيكوس لمراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء.

وأسفر الحريق الذي بدأ قرب مدينة ألكساندروبوليس، وانتشر سريعاً في أنحاء منطقة إيفروس، عن مقتل 20 شخصاً على الأقل الأسبوع الماضي، في أكثر حرائق الغابات إزهاقا للأرواح بأوروبا هذا الصيف. كما حوّل مساحات شاسعة من الأراضي الخضراء إلى أرض محترقة فضلا عن تدمير منازل.

وذكرت خدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ في منشور على منصة "إكس"، أن الحريق أتى على 808.7 كيلومتر مربع من الأرض، في حين أن مساحة مدينة نيويورك تصل إلى 778.2 كيلومتر مربع. وقالت كوبرنيكوس الأسبوع الماضي إن هذا كان أكبر حريق على الإطلاق نشب في أوروبا منذ أعوام.

ويسود اعتقاد أن جميع الوفيات باستثناء حالة واحدة هي لمهاجرين غير شرعيين عبروا من تركيا هاربين من الشرطة إلى الغابة. وتخشى السلطات من العثور على مزيد من الجثث عند إخماد النيران، إذ إن إيفروس تشتهر بكونها معبرا لآلاف المهاجرين واللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي سنويا.

وأفادت إدارة الإطفاء بأن طائرة ومئات الأفراد من فرق الإطفاء على الأرض من صربيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وألبانيا يكافحون النيران. وحذرت السلطات من أن المخاطر المتعلقة بالحريق ما زالت كبيرة حتى اليوم.