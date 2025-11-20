حريق يخلي مقر مؤتمر المناخ في البرازيل

شفق نيوز- برازيليا

أعلنت السلطات البرازيلية، يوم الخميس، عن تمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع في مكان انعقاد مؤتمر المناخ "كوب 30"، في البرازيل، وأدى إلى إخلائه.

وأكد وزير السياحة البرازيلي سيلسو سابينو، أن الحريق لم يتسبب بوقوع إصابات.

وقال الوزير للتلفزيون البرازيلي، بعد دقائق من إخلاء موقع المؤتمر المقرر اختتامه الجمعة، "تمت السيطرة" على الحريق، مؤكداً أن "عناصر الإطفاء التابعين لولاية بارا موجودون في المكان".

وكانت وكالة "فرانس برس" ذكرت في وقت سابق أن مكان انعقاد المؤتمر أُخلي بناء على أوامر العناصر الأمنيين، بعدما اندلعت النيران داخل جناح أحد البلدان المشاركة عند المدخل، وتسببت بانتشار دخان كثيف في الداخل.

وكان الأمنيون القائمون على أمن مكان المؤتمر، يحاولون إخماد النيران مع وصول عناصر إطفاء إلى المكان.