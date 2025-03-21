حريق يتسبب بإغلاق أكبر مطار في أوروبا

شفق نيوز/ توقفت جميع الرحلات من وإلى مطار هيثرو البريطاني حتى منتصف الليل، عقب حريق اندلع في محطة كهرباء فرعية ما أدى إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي وشل حركة الطيران وأجبر السلطات على إغلاق المطار بشكل كامل حفاظا على السلامة العامة.

وأفاد مطار هيثرو البريطاني، الجمعة، بأن عملياته ستظل متوقفة حتى الساعة 23:59 من مساء 21 آذار/ مارس، عقب حريق اندلع في محطة كهرباء فرعية أدى إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي.

وذكر المطار في بيان عبر منصة إكس أن القرار اتخذ "حرصا على سلامة الركاب والعاملين"، محذرا المسافرين من التوجه إلى المطار في ظل توقف جميع الرحلات.

وأوضح متحدث باسم المطار لوكالة رويترز، أن فرق الإطفاء تواصل التعامل مع الوضع، لكن من غير المعروف حتى الآن متى سيتم استعادة الكهرباء بشكل مستقر.

كما أشار إلى احتمال استمرار "الاضطرابات الكبيرة" في حركة السفر خلال الأيام القليلة المقبلة.

بدورها، أعلنت منظمة يوروكونترول أن الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار هيثرو لا يسمح لها بالهبوط حاليا، في ظل انقطاع التيار الكهربائي، لافتة إلى خطط قيد التنفيذ لتحويل مسارات الطائرات إلى مطارات أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مطار هيثرو احتل المرتبة الثانية ضمن أكثر مطارات العالم ازدحاما في عام 2024، بحسب بيانات شركة OAG، بعد مطار دبي الدولي.