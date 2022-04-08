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حريق وانفجارات في إسطنبول

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-08T06:01:05+0000
حريق وانفجارات في إسطنبول

شفق نيوز / تسبب حريق ضخم، في مركز البحوث والتطوير العسكري،  بمدينة إسطنبول التركية، فجر الجمعة، بثلاثة انفجارات على الأقل داخل المركز، قبل أن تطوقه فرق الإطفاء، وتسيطر عليه بوقت لاحق.

وقعت الانفجارات الثلاثة داخل مركز بحث وتطوير(مدرسة عسكرية)، بمنطقة توزلا في ولاية إسطنبول، وفق وكالة "الأناضول" ووسائل إعلام محلية أخرى.

وأضافت "الأناضول"، أن "أحد الانفجارات وقع في مركز البحث والتطوير داخل مديرية الصيانة 41 لمدرسة المشاة في توزلا، وشوهد تصاعد ألسنة اللهب من المدرسة.

وبحسب وسائل إعلام تركية، لم يسقط قتلى أو جرحى في الحادث، وفق معلومات أولية، فيما لم يتم بعد معرفة حجم الخسائر والأضرار المادية التي لحقت بالموقع.

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