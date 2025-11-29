حريق هونغ كونغ.. 128 قتيلاً و200 مفقود

شفق نيوز- بكين

نعت هونغ كونع، يوم السبت، 128 شخصا لقوا حتفهم في حريق هائل اندلع بمجمع سكني شاهق، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا حيث لا يزال 200 آخرين في عداد المفقودين.

وألقت السلطات القبض على 11 شخصا فيما يتحلق بأسوأ حريقا تشهده المدينة منذ ما يقرب من 80 عاما في إطار تحقيقاتها في فساد محتمل واستخدام مواد غير آمنة خلال أعمال التجديد في مجمع وانغ فوك كورت.

واندلع الحريق في المجمع الواقع بمنطقة تاي بو الشمالية بعد ظهر الأربعاء الماضي، وسرعان ما التهمت النيران سبعة من ثمانية أبراج يصل ارتفاعها إلى 32 طابقا كانت تخضع لأعمال ترميم استخدمت خلالها سقالات من الخيزران وشبكات خضراء لتغطية المباني.

ورغم انتهاء عمليات الإنقاذ قالت الشرطة إنها "قد تعثر على المزيد من الجثث في أثناء بحثها في المباني المحترقة في إطار التحقيقات الجارية".

وقال كريس تانج رئيس جهاز الأمن في هونغ كونغ في مؤتمر صحفي "لا نستبعد إمكانية اكتشاف المزيد من الجثث عندما تدخل الشرطة المبنى لإجراء تحقيقات مفصلة".

وأضاف أن "أجهزة الإنذار من الحريق بالمجمع لم تكن تعمل بشكل صحيح".

ووقف جون لي رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ ومسؤولون وموظفون مدنيون يرتدون جميعا ملابس سوداء في صمت لمدة ثلاث دقائق، اليوم السبت، أمام مكاتب الحكومة المركزية حيث تم تنكيس الأعلام حدادا على الضحايا.

ووُضعت دفاتر التعازي في 18 موقعا في أنحاء المستعمرة البريطانية السابقة ليتمكن الجمهور من تقديم واجب العزاء.