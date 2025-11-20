حريق هائل في منشآت نفطية شرق فنزويلا (فيديو)

شفق نيوز- كاراكاس

أفادت وسائل إعلام محلية ومصادر في شركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA) بحدوث حريق هائل، يوم الخميس، في مشروع بتروسيدنو النفطي شرق فنزويلا.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية ومصدر في شركة النفط الحكومية، "لا يزال حجم الأضرار غير واضح، ولم تفصح السلطات بعد عن تفاصيل حول الإصابات المحتملة أو انقطاع الإنتاج".

وقال عامل في مشروع قريب، إنه "سمع دوي انفجار قبل اندلاع الحريق، الذي كان بالقرب من برج التقطير التابع لشركة التطوير"، فيما ذكرت "رويترز" أنه "تم نشر فرق طوارئ لاحتواء الحريق مع بدء التحقيقات في سبب اندلاعه".

وتعد محسنات النفط الخام على طول حزام "أورينوكو"، المنطقة الرئيسية لإنتاج النفط في فنزويلا، أساسية لتحويل إنتاج البلاد من النفط الخام الثقيل جدا إلى أنواع قابلة للتصدير.

و"بتروسيدينو" هو مشروع مشترك في قطاع النفط الفنزويلي، مما يجعل الحادث ذا أهمية بالغة لقطاع النفط في البلاد.