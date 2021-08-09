حريق هائل في تل أبيب ودخان أسود يغطي المدينة.. فيديو

شفق نيوز/ اندلع حريق هائل، اليوم الإثنين، في مبنى وسط تل أبيب وأُخلي المبنى من السكان، وجرى إغلاق عدد من شوارع المدينة التي غطاها دخان أسود كثيف.

وذكرت قناة "كان" الاسرائيلية أنّ الحريق اندلع بسطح مبنى في شارع توشيا في حي مونتيفيور، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في الحريق وفقا لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنيك.

https://twitter.com/kann_news/status/1424600909234020357

وأخلت الشرطة ورجال الإطفاء المبنى، وبدأت عمليات تمشيط داخله، كما طلبت الشرطة من الجمهور عدم الاقتراب من المنطقة، فيما لا تزال المحاولات جارية للسيطرة على الحريق الذي لم يعرف سببه بعد.