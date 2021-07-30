حريق لبنان يتوسع داخل الحدود السورية

شفق نيوز/ تستمر حرائق شمال لبنان لليوم الثالث على التوالي بالتهام مساحات شاسعة من الأحراج، حيث اقتربت من منازل السكان وتوسعت نحو الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن الحرائق خرجت عن السيطرة في منطقة جبل أكروم عند الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، وتوسعت رقعة النار ليلا بشكل كبير في محلة قرنة الديبة، واقتربت من البساتين والحقول الزراعية وبعض المنازل التي غادرها سكانها تحسبا من تغير اتجاه الرياح ليلا واندفاعها باتجاههم.

https://twitter.com/diziseriesfan/status/1420879511097421824

وتعمل فرق الدفاع المدني والمتطوعين على الأرض وطوافات للجيش اللبناني من الجو، على محاولة إخماد النيران، حيث تم تركيب بركة مياه في أحد الحقول القريبة من موقع الحريق.

وكانت الحرائق التي اندلعت منذ 3 أيام أدت إلى مقتل شخص واحد من المتطوعين كان يعمل على المساعدة بإخماد النيران.

https://twitter.com/WeAreLebanon/status/1420812488321478663