حريق كبير يطال أعظم الأثار الإسلامية في إسبانيا (صور وفيديو)

شفق نيوز– مدريد

اندلع، حريق كبير في مسجد قرطبة التاريخي بإسبانيا، حيث امتدت ألسنة اللهب بسرعة من سطح المبنى، ما استدعى تدخل عدة فرق من عناصر الإطفاء التي تمكنت من تطويق النيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، اليوم السبت، إن الحريق اندلع، الجمعة، داخل مصلى يقع في أروقة "المنصور" الذي كان يُستخدم كمخزن لمعدات التشغيل، وطال أروقة الزيارات الخاصة بالحاجب المنصور، فيما لا تزال أسباب اندلاعه مجهولة.

ويُعد مسجد قرطبة من أبرز المعالم الإسلامية في إسبانيا، وقد شيده الأمير عبد الرحمن الداخل "صقر قريش" خلال فترة إمارته على الأندلس ما بين عامي 138 و172 هـ، وتحول في عصر الخلافة الأموية بالأندلس إلى جامعة كبرى يقصدها طلاب العلم من أنحاء أوروبا.

وظل المسجد بحوزة المسلمين حتى سقوط قرطبة بيد ملك قشتالة فرناندو الثالث عام 633 هـ، ليُقام لاحقاً في القرن الثالث عشر كاتدرائية وسطه بعد استعادة المسيحيين للمدينة.

ويصنف المسجد–الكاتدرائية ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويقصده سنوياً نحو مليونين ونصف مليون زائر، فيما يتميز تصميمه باتساق جميع الإضافات والتعديلات مع شكله الأساسي، ما يجعله فريداً في تاريخ الفن المعماري.