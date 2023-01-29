حريق كبير في إيران تزامناً مع أنباء عن دوي انفجارات ضخمة

شفق نيوز / أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، مساء الأحد، باندلاع حريق كبير في محافظة مهاباد، شمال غرب البلاد، وذلك بالتزامن مع تداول أنباء عن دوي انفجارات في هذه المدينة، لم تعرف طبيعتها بعد.

وقال رئيس إدارة حماية البيئة في مهاباد، إن "حريقا كبيراً نشب في قصب مستنقعات (يوسفكند) في مهاباد، توزع على أربعة مواقع"، في حين تداول راود التواصل الاجتماعي، مشاهد فيديوية توثق دوي أربعة انفجارات، لم يتم التثبت من صحتها بعد.

وأضاف رئيس إدارة حماية البيئة في مهاباد، أن "سبب هذا الحريق الهائل لم يتحدد بعد، ويقوم الخبراء بالتحقيق في طبيعته".

يأتي ذلك، بعد يوم من انفجار قوي استهدف مستودعاً للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلا عن مصادر محلية.

لكن مصادر أمريكية ووسائل إعلام غربية، تحدثت في وقت لاحق يوم الأحد، بأن الطيران الأمريكي، والموساد الإسرائيلي، شارك في هجوم طائرة دون طيار على منشأة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان.

كما ذكر موقع Intelli Times، الإسرائيلي، المختص بنشر تقارير استخباراتية، أن "الهدف من هجوم الطائرات بدون طيار مساء السبت في أصفهان، كان معهد أبحاث الفضاء الإيراني التابع لوزارة الدفاع".