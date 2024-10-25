حريق كبير في "شارع رشيد"‎ بقلب طهران

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الإطفاء في بلدية طهران، مساء الجمعة، اندلاع حريق كبير في منطقة طهران-بارس، وسط العاصمة الإيرانية.

‎وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء، جلال ملكي في حديث لوسائل إعلام محلية، إن الحريق وقع مساء اليوم في شارع رشيد، وأن مصدر هذا الحريق هو "معدات حمام السباحة وبراميل الكلور الصلب" في مستودع وساحة أحد المباني.

‎وأضاف أن أحد الأشخاص "تعرض لمشكلات" بسبب استنشاق غاز الكلور وتم نقله من قبل قوات الطوارئ"، مبيناً أنه تم إخماد الحريق، لكن الإجراءات الأمنية ما زالت مستمرة.

‎من جانبها، قالت مواقع إخبارية إيرانية معارضة، إن الانفجار الذي وقع في مستودع تابع لوزارة الدفاع والحرس الثوري الإيراني.

‎بدورها، قالت منصة "قدس" التابعة للحرس الثوري، إن "الأخبار التي نشرتها الوكالات الصهيونية عن انفجارات وحرائق في مؤسسات تابعة للحرس الثوري في طهران محض كذب".