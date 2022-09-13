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حريق كبير في حقل نفط إيراني ناتج عن "عمل تخريبي"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-13T10:53:16+0000
حريق كبير في حقل نفط إيراني ناتج عن "عمل تخريبي"

شفق نيوز/ أعلن مسؤول بشركة نفط إيرانية محلية للتلفزيون الرسمي إن السلطات سيطرت اليوم الثلاثاء على حريق في حقل شاديغان النفطي الجنوبي نتج عن "عمل تخريبي".

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الإيراني قوله؛ إن الحريق شب في ساعة مبكرة من صباح اليوم نتيجة "عبث عناصر مجهولة" لكن تمت السيطرة عليه بسرعة. 

وأضاف "الوضع تحت السيطرة تماما ولا داعي للقلق".

وتتهم إيران إسرائيل والولايات المتحدة منذ سنوات بشن هجمات إلكترونية أضرت بالبنية التحتية للبلاد. كما تتهم إسرائيل بتخريب منشآتها النووية، وهو ما لم تؤكده إسرائيل أو تنفه.

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