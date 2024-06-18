حريق كبير داخل مستشفى في إيران ومصرع 9 أشخاص على الأقل
شفق نيوز/ أفاد التلفزيون الإيراني، يوم الثلاثاء، بمصرع 9 أشخاص على الأقل، جراء حريق اندلع في مستشفى شمال البلاد.
وأوضح التلفزيون الإيراني أن الحريق، الذي أصبح الآن تحت السيطرة، اندلع عند الساعة 01:30 فجرا بالتوقيت المحلي، في مستشفى في مدينة رشت مركز محافظة غيلان، مشيرا إلى فتح تحقيق لتحديد سببه.
وقال رئيس جامعة غيلان للعلوم الطبية محمد تقي أشوبي للتلفزيون "لقي تسعة أشخاص حتفهم في هذا الحريق".
ويضم المستشفى 250 سريرا، 142 منها كانت مشغولة وقت الحريق، بحسب المصدر نفسه.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، دمّر حريق هائل مركزا لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في بلدة لانغارود في المحافظة نفسها، وأسفر عن مقتل 32 شخصا.
وفي يونيو/حزيران 2020، أدى انفجار قوي ناجم عن قوارير غاز اشتعلت فيها النيران في عيادة في شمال طهران إلى مقتل 19 شخصا على الأقل.