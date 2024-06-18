حريق كبير داخل مستشفى في إيران ومصرع 9 أشخاص على الأقل‎

شفق نيوز/ أفاد التلفزيون الإيراني، يوم الثلاثاء، بمصرع 9 أشخاص على الأقل، جراء حريق اندلع في مستشفى شمال البلاد.

‎وأوضح التلفزيون الإيراني أن الحريق، الذي أصبح الآن تحت السيطرة، اندلع عند الساعة 01:30 فجرا بالتوقيت المحلي، في مستشفى في مدينة رشت مركز محافظة غيلان، مشيرا إلى فتح تحقيق لتحديد سببه.

‎وقال رئيس جامعة غيلان للعلوم الطبية محمد تقي أشوبي للتلفزيون "لقي تسعة أشخاص حتفهم في هذا الحريق".

‎ويضم المستشفى 250 سريرا، 142 منها كانت مشغولة وقت الحريق، بحسب المصدر نفسه.

‎وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، دمّر حريق هائل مركزا لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في بلدة لانغارود في المحافظة نفسها، وأسفر عن مقتل 32 شخصا.

‎وفي يونيو/حزيران 2020، أدى انفجار قوي ناجم عن قوارير غاز اشتعلت فيها النيران في عيادة في شمال طهران إلى مقتل 19 شخصا على الأقل.