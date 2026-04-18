حريق قرب ميناء روسي بعد هجوم بطائرات مسيرة

أفاد حاكم مقاطعة لينينغراد الروسية، ألكسندر دروزدينكو، يوم السبت، باندلاع حريق بالقرب من ميناء فيسوتسك خلال غارة جوية بطائرات مسيرة استهدفت المقاطعة الليلة الماضية.

وكتب دروزدينكو، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم السبت أن "قوات الدفاع الجوي دمرت 27 طائرة مسيرة معادية خلال الليل"، مضيفا أن حريقا اندرع قرب ميناء فيسوتسك، ويجري إخماده.

وأشار الحاكم، إلى إلى أنه لم ترد على الفور أي بلاغات عن إصابات أو أضرار أخرى.

وتعرضت مقاطعة لينينغراد مرارا لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، وزادت كثافة الغارات منذ مارس الماضي.