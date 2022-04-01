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حريق في ميناء إيراني وسط أنباء عن هجوم بطائرة مسيرة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-01T04:33:42+0000
حريق في ميناء إيراني وسط أنباء عن هجوم بطائرة مسيرة

شفق نيوز/ اندلع حريق كبير وسُمع دوي انفجار في المنطقة الاقتصادية للبتروكيماويات بميناء ”ماهشهر“ جنوب غربي إيران، وسط أنباء عن هجوم بطائرة مسيرة.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، عن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في منطقة ماهشهر، محسن أديبي، قوله إن ”حريقا اندلع في المنطقة الاقتصادية للبتروكيماويات بميناء ماهشهر“، قبل أن يتم إخماده“.

وأكد أديبي عدم وقوع إصابات نتيجة الحريق، مبينا أن ”التفاصيل حول أسباب الحريق ستعلن في وقت لاحق“.

بدوره، أفاد موقع ”آوا تودي“ الإيراني المعارض، بأنه ”حصل على معلومات تفيد بأن الانفجار الذي وقع في منطقة ماهشهر الخاصة للبتروكيماويات، كان نتيجة هجوم بطائرة مسيرة“.

وأضاف الموقع: ”بعد ذلك، دخلت قوات الحماية التابعة للحرس الثوري الإيراني منطقة شركة تكرير البترول التابعة للحرس في منطقة ماهشهر الخاصة للبتروكيماويات للسيطرة على الحادث“.

وفي السنوات الأخيرة، اندلعت حرائق عديدة، بما في ذلك حرائق في البنية التحتية والمنشآت العسكرية والنووية في إيران.

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