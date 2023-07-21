حريق ضخم يلتهم مخيما للنازحين السوريين في لبنان.. فيديو

شفق نيوز/ اندلع حريق ضخم في مخيم للنازحين السوريين في بلدة بحنين شمالي لبنان، وأتى على عدد كبير من الخيام.

وسارعت فرق الإطفاء في الدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحريق ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

يذكر أن قضية اللاجئين السوريين في لبنان أصبحت قضية شائكة بعد أن قرر البرلمان الأوروبي إبقاءهم في البلاد.

وحذر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب من أن "ملف النزوح السوري، بدأ يشكل تهديدا ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي، بل أيضا على استمرار وجود لبنان ككيان"، مشددا على أن لبنان ليس بلد لجوء.

بدوره، وصف وزير المهجرين عصام شرف الدين قرار الاتحاد الأوروبي بأنه "تعسفي ومرفوض"، وأنه "تدخل سافر بشؤوننا الوطنية".

أما رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، فتساءل: "بأي حق يطلب الاتحاد الأوروبي ذلك، وبأي سلطة يفرض علينا ما لا يقبله على دوله؟".

المصدر: RT - لبنان 24