حريق ضخم في مصفاة نفط بأستراليا يهدد 10% من الإمدادات

شفق نيوز- كانبرا

أفادت السلطات الاسترالية، يوم الخميس، باندلاع حريق هائل في مصفاة نفط بمدينة غيلونغ في ولاية فيكتوريا الأسترالية، ما أثار مخاوف بشأن إمدادات الوقود، في وقت دعت فيه السلطات المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود.

وأفادت إدارة الإطفاء والإنقاذ في فيكتوريا بأنها استجابت عند الساعة 11:15 مساءً بالتوقيت المحلي، لبلاغات عن انفجارات وألسنة لهب في مصفاة فيفا إنرجي، حيث وصلت النيران إلى ارتفاع نحو 60 متراً خلال الليل.

وقال وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين إن "التأثير الأكبر يبدو أنه يطال إنتاج البنزين"، واصفاً الوضع بأنه "سيئ"، مشيراً إلى أن وحدات إنتاج الكيروسين والديزل بقيت بمنأى عن الحريق بفضل تفعيل صمامات العزل.

من جهته، أوضح مدير عمليات الموقع مارك مكغينيس أن الحريق نجم عن "تسرب كبير لغاز شديد الاشتعال وهيدروكربونات سائلة"، مضيفاً أن النيران تصاعدت بسرعة بعد عدة انفجارات، ومن غير المتوقع احتواؤها بالكامل قبل ظهر الخميس.

وأكدت الشركة عدم تسجيل إصابات، مشيرة إلى أنه "لا يوجد تأثير فوري على إمدادات الوقود".

وتُعد المصفاة، التي افتتحت عام 1954، من أبرز منشآت التكرير في البلاد، إذ تعالج ما يصل إلى 120 ألف برميل يومياً، وتزود ولاية فيكتوريا بأكثر من 50% من احتياجاتها، ونحو 10% من إجمالي وقود أستراليا.

ويأتي الحادث بعد أسبوع من إبرام الشركة اتفاقاً مع الحكومة الأسترالية لتأمين إمدادات إضافية من الوقود على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.

ودعت السلطات المواطنين إلى شراء الوقود حسب الحاجة فقط، في وقت تعتمد فيه أستراليا بشكل كبير على واردات الطاقة، خصوصاً عبر مضيق هرمز.

وبحسب بيانات حكومية، تمتلك أستراليا احتياطيات وقود تكفي لنحو 38 يوماً، وهو أقل من الحد الأدنى البالغ 90 يوماً الذي تفرضه الوكالة الدولية للطاقة، فيما لم تلجأ الحكومة حتى الآن إلى تقنين الوقود.