حريق تسبب بغرقهم.. مصرع 50 مهاجراً سودانياً على سواحل ليبيا

شفق نيوز- طرابلس

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الأربعاء، عن مصرع ما لا يقل عن 50 مهاجراً سودانياً، يوم الأحد الماضي، في حادث غرق قارب قبالة سواحل طبرق شرقي ليبيا، فيما تم إنقاذ 24 آخرين.

وقال مصدر بالمنظمة الدولية لوكالة "فرانس برس"، إن "الحادث المأساوي وقع عندما اندلع حريق في قارب مطاطي كان يقل 75 مهاجراً سودانياً"، انطلق من طبرق باتجاه اليونان.

وتضاربت الأنباء نقلاً عن مفوضية اللاجئين بأن الحادث وقع يوم 13 أيلول/ سبتمبر 2025. وتواردت أنباء اليوم الأربعاء عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا أنها أعلنت نجاة 13 شخصاً فقط بعد انقلاب القارب وأنه كان يقل 74 شخصاً، معظمهم لاجئون سودانيون، قبالة ساحل مدينة طبرق شرقي ليبيا.

وأضافت في منشور على منصة "أكس"، أن العشرات ما زالوا في عداد المفقودين، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأوضح مصدر نقلاً عن المنظمة الدولية للهجرة أن "50 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم".

وقدمت المنظمة الدولية للهجرة "رعاية طبية فورية لإنقاذ حياة الناجين الـ24"، لافتة إلى "نقل المحتاجين إلى مرافق متخصصة".

هذا ودعت المنظمة الدولية للهجرة، إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه المآسي في البحر".

وتشهد سواحل ليبيا باستمرار، حالات غرق قوارب المهاجرين، ولقي ما لا يقل عن 60 مهاجراً، بينهم نساء وأطفال، حتفهم بعد غرق قاربين قبالة ليبيا منتصف هذا العام 2025، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

وبحسب المنظمة الدولية، قضى منذ بداية العام الجالي 456 شخصاً قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط الذي "يظل أخطر طريق للهجرة في العالم بسبب ممارسات الاتجار الخطيرة بشكل متزايد، وقدرات الإنقاذ المحدودة، والقيود المتزايدة على العمليات الإنسانية".

كما أكدت المنظمة اعتراض 17 ألف شخص وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام، بما في ذلك 1516 امرأة و586 طفلاً.