حريق بحاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد"

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الأسطول الخامس في القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، يوم الخميس، عن تعرض حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" (CVN 78) لحريق اندلع في غرف الغسيل الرئيسية بالسفينة.

وجاء في بيان الأسطول أنه "تعرضت السفينة (يو إس إس جيرالد آر فورد CVN 78) لحريق اندلع في غرف الغسيل الرئيسية بالسفينة. ولم يكن سبب الحريق مرتبطاً بالأعمال القتالية، وقد تمت السيطرة عليه".

وأضاف: "لا توجد أضرار في محطة دفع السفينة (المحركات)، ولا تزال حاملة الطائرات تعمل بكامل طاقتها".

وتابع الأسطول الخامس في بيانه: يتلقى بحاران حاليا العلاج الطبي من إصابات لا تهدد حياتهما، وحالتهما مستقرة. وسيتم تقديم معلومات إضافية عند توفرها. تعمل مجموعة "جيرالد آر فورد" الضاربة حاليا في البحر الأحمر دعماً لعملية "الغضب الملحمي" (Operation Epic Fury)".

وحسب ما ذكر موقع "usni"، وهو موقع إخباري وتحليلي متخصص في الشؤون العسكرية والبحرية والدفاعية ويتبع لـ المعهد البحري الأميركي (U.S. Naval Institute)"، نقلا عن متتبع للسفن، كانت الحاملة "فورد" تعمل حتى يوم الأربعاء في الجزء الشمالي من البحر الأحمر، قبالة ساحل مدينة "الوجه" بالمملكة العربية السعودية.

وقد عبرت "فورد" وثلاث من السفن المرافقة لها — وهي "يو إس إس ماهان" (DDG-72)، و"يو إس إس بينبريدج" (DDG-96)، و"يو إس إس وينستون إس تشرشل" (DDG-81) — قناة السويس الأسبوع الماضي.