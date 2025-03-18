حركة "فتح الانتفاضة" لشفق نيوز: محور المقاومة سيفاجئ إسرائيل بعمليات غير معلنة

شفق نيوز/ أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح الانتفاضة" الفلسطينية، عبد المجيد شديد، يوم الثلاثاء، أن محور المقاومة يعد لمفاجآت عسكرية ضد إسرائيل، دون إعلان مسبق عن طبيعة العمليات أو توقيتها.

وقال شديد، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "محور المقاومة لعب دوراً كبيراً في دعم القضية الفلسطينية، ومن بين أركانه الحوثيون الذين يمثلون العمود الفقري لهذا المحور"، مضيفاً أن "هناك تواصلاً مستمراً مع حزب الله، وكلنا ثقة بأنهم لن يتركوا الفلسطينيين وحدهم في هذه الإبادة".

وأشار شديد، إلى أن "مشاركة حزب الله تعتمد على تطورات المعركة، لكن من المؤكد أن الحزب لن يتخلى عن محور المقاومة"، مؤكدًا أن "أي عمل عسكري لحزب الله أو أي فصيل مقاوم سيكون بمفاجأة ميدانية للاحتلال الصهيوني، دون أي إعلان رسمي مسبق".

وأضاف شديد، أن "الوضع في جنوب لبنان يشهد توترات، لكن حزب الله لن يسمح لإسرائيل بفرض واقع جديد أو تغيير معالم المنطقة"، داعيًا "الدول العربية والوسطاء إلى التحرك العاجل لوقف نزيف الدم في قطاع غزة".

وفي سياق متصل، صعّدت إسرائيل من عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، حيث شنت غارات جوية مكثفة أسفرت عن مقتل وفقدان أكثر من 330 شخصاً، إضافة إلى عشرات الجرحى، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر المفاوضات بشأن الإفراج عن الأسرى، حيث تحتجز حماس 59 أسيراً، يُرجح أن نصفهم ما زالوا على قيد الحياة، فيما قُتل الآخرون جراء القصف الإسرائيلي ومحاولات فاشلة لتحريرهم.

وكان قد تم إطلاق سراح نحو 150 إسرائيلياً في صفقة تبادل سابقة مقابل 1700 أسير فلسطيني، دون أن تشمل الصفقة كبار قادة الأسرى الفلسطينيين أو الجنود الإسرائيليين المحتجزين.