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حركة طالبان "تغازل" أمريكا: قلبها كبير

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-14T15:31:47+0000
حركة طالبان "تغازل" أمريكا: قلبها كبير

شفق نيوز/ أعرب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة، أمير خان متقي، يوم الثلاثاء، عن شكره للدول المانحة التي تعهدت بتقديم مساعدات مالية لأفغانستان، فيما دعا أمريكا لإظهار التعاطف في تعاملها مع حركة طالبان.

وقال متقي خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة كابول "نشكر الدول التي تعهدت بمساعدة الشعب الافغاني، ونؤكد أن الإمارة الإسلامية (حركة طالبان) ستنفق أموال المانحين بحكمة وتستخدمها لتخفيف الفقر".

وأكد أن "الإمارة الإسلامية ستبذل كل ما بوسعها لإيصال هذه المساعدة إلى المحتاجين بكل شفافية".

وعبّر متقي عن شكره للولايات المتحدة الامريكية على إظهار "تقدير لطالبان بعد استكمال الانسحاب الأميركي، وإجلاء أكثر من 120 ألف شخص الشهر الماضي"، مضيفا "أميركا بلد كبير ويجب أن يكون قلبها كبيرا".

وكان متقي يتحدث غداة إعلان الأمم المتحدة عن تعهدات بقيمة 1.2 مليار دولار من المساعدات لأفغانستان التي سيطرت عليها طالبان في 15 آب/ أغسطس.

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