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حركة طالبان تعلن تغيير علم أفغانستان إلى علم "التوحيد" الأبيض

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-20T14:11:59+0000
حركة طالبان تعلن تغيير علم أفغانستان إلى علم "التوحيد" الأبيض

شفق نيوز/ حظرت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الاحد، رسميًا العلم الأفغاني الثلاثي الألوان، وفرضت رفع علم "التوحيد" الأبيض، واستخدامه في جميع المكاتب الحكومية داخل ​أفغانستان​ وخارجها.

وأشارت الحركة، الى أنه "تقرر وجوب رفع العلم الأبيض واستخدامه في جميع المكاتب الحكومية داخل أفغانستان وخارجها".

وشددت، في بيان، على أنه "لا يجوز أن يظهر أي مسؤول كبير أو مبتدئ في طالبان مع العلم ذي الألوان الثلاثة".

وكانت ​حركة طالبان​ أعلنت، في 7 أيلول 2021، تشكيل ​حكومة​ مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة السابقة ب​رئاسة​ ​أشرف غني​، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة إلى العاصمة. وأغلقت ​الولايات المتحدة​ ودول غربية أخرى سفاراتها وسحبت دبلوماسييها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة.

ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن، مشترطة الاعتراف بوفاء هذه الحكومة بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.

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