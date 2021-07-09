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حركة طالبان تسيطر على معبر حدودي مع تركمانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-09T14:34:17+0000
حركة طالبان تسيطر على معبر حدودي مع تركمانستان

شفق نيوز/ أعلنت حركة طالبان، يوم الجمعة، أن مقاتليها سيطروا على معبر حدودي رئيسي مع تركمانستان، في وقت يواصل فيه المتمردون هجومًا عنيفًا في أنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، للصحفيين: "تمت السيطرة بالكامل على معبر تورغندي الحدودي المهم".

فيما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق عريان، إن القوات الأمنية في المعبر "نقلت مؤقتًا"، مؤكدًا بدء مسعى لاستعادة السيطرة عليه.

يأتي هذا التطور بعد يوم من سيطرة الحركة على معبر رئيسية مع إيران، الأمر الذي تسبب بوقف الحركة التجارية بين البلدين.

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