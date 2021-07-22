حركة طالبان تستولي على 90% من حدود أفغانستان

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم حركة طالبان الافغانية، ذبيح الله مجاهد، يوم الخميس، أن الحركة سيطرت على 90% من حدود أفغانستان مع أربع دول مجاورة.

وقال مجاهد في تصريح لوكالة ريا نوفوستي الروسية، "إن الحدود الأفغانية مع طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وإيران، أي قرابة 90%، تحت سيطرتنا"، ولم يتم التأكد من صحة هذه المعلومات.

وتشير تقارير ميدانية إلى أن أفغانستان مقبلة على محطة فارقة جديدة بتاريخها الحديث، وسط ترجيحات بسقوطها بيد طالبان.

وزاد من هذا التوجه تأييد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، لفرضية سيطرة طالبان الكاملة على أفغانستان.

و استسلم المئات من القوات الأفغانية لحركة طالبان وتخلوا عن معداتهم التي قدمتها الولايات المتحدة وفروا، في بعض الأحيان إلى البلدان المجاورة، في الوقت الذي حققت فيه الهجمات المضادة التي شنتها الحكومة الأفغانية نجاحًا محدودًا.

وتشن الحركة عمليات عسكرية واسعة في أنحاء أفغانستان؛ حيث سيطرت خلالها على أراض ومعابر حدودية وطوقت مدنا، مع قرب اكتمال انسحاب القوات الأجنبية.

ودعت نحو 15 بعثة دبلوماسية في أفغانستان هذا الأسبوع طالبان، إلى "إنهاء عاجل" لهجماتها، التي تتعارض مع ما تعلنه الحركة لجهة نيتها التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء النزاع.