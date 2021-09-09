حركة طالبان تتهم الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق الدوحة

شفق نيوز/ اعتبرت حركة طالبان الافغانية، يوم الخميس، أن الموقف الأمريكي الجديد تجاه "القائمة السوداء" انتهاكاً لاتفاقية الدوحة.

جاء ذلك في بيان للحركة، نشرته على موقعها الرسمي، مشيرة فيه إلى أن "بعض المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، صرحوا بأن تشكيل الحكومة التي أعلنتها الإمارة الإسلامية تضم عدداً من المسؤولين وبعض أفراد عائلة حقاني ممن هم في القائمة السوداء الأمريكية".

وأضافت الحركة، أن "الإمارة الإسلامية تعتبر هذا الموقف انتهاكاً سافراً لاتفاقية الدوحة، وهو ليس لصالح أمريكا ولا لصالح أفغانستان".

وأشارت إلى أن عائلة "حقاني الموقرة جزء من الإمارة الإسلامية، وليست لها عنوان ولا تركيب منفصل"، مبينة أنه "في اتفاقية الدوحة أيضاً، كان جميع مسؤولي الإمارة الإسلامية - دون استثناء - جزءاً في التعامل مع أمريكا، وكان من الواجب إخراج أسمائهم من قوائم أمريكا والأمم المتحدة السوداء، وهذه المطالبة مازلت قائمة حتى الآن".

وتابع البيان، "بما أن أمريكا وغيرها من الدول تقوم بتصريحات مثيرة وتحاول التدخل في ما يتعلق بالشؤون الداخلية لأفغانستان، فإن إمارة أفغانستان الإسلامية ترد هذه المواقف بأشد العبارات"، مشددة أن "مثل هذه التصريحات الصادرة من المسؤولين الأمريكيين ليست إلا تكراراً للتجارب الفاشلة، وستعود على أمريكا بالضرر".

وختم البيان، الذي ذيل باسم " إمارة أفغانستان الإسلامية" بالقول، إن "مطالبتنا هي أن يتغير مثل هذا الموقف الخاطئ - في أسرع وقت ممكن- إلى علاقات دبلوماسية حسنة".