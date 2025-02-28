حركة "حماس" تبدي استعدادها للتخلي عن إدارة غزة لكن بشرط

شفق نيوز/ قال القيادي في حركة "حماس" باسم نعيم، يوم الجمعة، إن الحركة مستعدة للتخلي عن السلطة السياسية وإدارة غزة، فيما أشار إلى أن الحركة لن تنزع سلاحها دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ووفقاً لشبكة "إن بي سي" نيوز الأميركية، فإن القيادي أتهم إسرائيل بالعمل على تصعيد الموقف والعودة إلى الحرب من خلال رفضها بدء جولة مفاوضات المرحلة الثانية.

ويظل مستقبل السلاح في غزة ملفاً شائكاً، بين ضغوط داخلية وخارجية، وبين مواقف متباينة داخل حماس نفسها، وهو ما يجعل الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار الحركة سياسياً وعسكرياً.

وفي وقت سابق، أثارت تصريحات القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق بشأن تداعيات هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر جدلاً واسعاً، إذ قال في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إنه لو كان على دراية بحجم الدمار الذي سيلحق بغزة، لما دعم هذا الهجوم.

إلا أن اللافت في حديث أبو مرزوق كان إشارته إلى "انفتاح" داخل قيادة حماس بشأن مناقشة مستقبل السلاح في غزة، وهو ما يتناقض مع الموقف الرسمي الذي لطالما اعتبر السلاح "خطًا أحمر".