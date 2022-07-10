"أحرقتهم إسرائيل وهم أحياء".. مصر تطالب بتقصي حقائق مقبرة جماعية لجنودها

شفق نيوز/ طالبت وزارة الخارجية المصرية، يوم الأحد، السلطات الإسرائيلية، بتقصي الحقائق حول تقارير عن وجود مقبرة جماعية لجنود مصريين أحرقتهم تل أبيب وهم أحياء، في حرب عام 1967.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد حافظ، في تصريح صحفي، "تم تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلاميا، والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة".

ولفت حافظ، إلى أن "السفارة المصرية في إسرائيل تواصل متابعة هذا الموضوع"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وكان الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلمان، قد كشف الجمعة الماضية، عن مجزرة راح ضحيتها ما لا يقل عن 20 جنديا مصرياً في حرب عام 1967، موضحاً أن الجنود المصريين أحرقوا أحياء ودفنهم الجيش الإسرائيلي في مقبرة جماعية بدون علامات قرب القدس".