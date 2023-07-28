حرب أوكرانيا تحرك "ثورة" المسيّرات: قاتل صامت على مدار الساعة

شفق نيوز/ أحدثت حرب أوكرانيا ثورة في تطوير وإنتاج الطائرات من دون طيار (المسيّرات) باستخدام الذكاء الاصطناعي، فكيف أصبح القاتل "الصامت" أرخص تكلفة وأكثر فتكاً على مدار الساعة.

كانت الحرب في أوكرانيا، التي تصفها روسيا بأنها "عملية عسكرية خاصة"، بينما يصفها الغرب بأنها "غزو عدواني غير مبرر"، قد شهدت استخداماً مكثفاً للطائرات من دون طيار من طرفي الحرب، وإن كانت موسكو أكثر توظيفاً لذلك السلاح الفتاك.

لكن يبدو أن داعمي أوكرانيا، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، يعملون على تقليل الفجوة في قدرات الطائرات المسيّرة لدى أوكرانيا، وذلك من خلال التطوير اللحظي للمسيّرات الأوكرانية لجعلها أكثر فتكاً وأقل تكلفة باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرب

وفي هذا الإطار، كشف تقرير لصحيفة Washington Post الأمريكية عن الثورة التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا في حرب الطائرات المسيَّرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ألقى الضوء على العمليات المكثفة التي تقوم بها كييف في هذا المجال.

كانت أوكرانيا قد تعرّضت خلال الأشهر الماضية لهجمات نيرانية كثيفة من أسراب من الطائرات المسيّرة، استخدمتها روسيا لاستهداف البنية التحتية لتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، وذلك بعد تفجير جسر القرم الذي أغضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشدة، فبدأت موجة من الهجمات الجوية، بالصواريخ والمسيّرات، تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.

وكشف تقرير لمجلة Popular Mechanics الأمريكية، عنوانه "السر وراء أسراب روسيا من الطائرات المسيّرة الفتاكة"، معلومات تخص هذه المسيرات توصلت إليها منظمة بريطانية متخصصة في أبحاث التسليح، وخلصت إلى وجود تعاون متزايد بين موسكو وطهران في إنتاج وتطوير المسيرات.

وفي الجهة المقابلة، كشف تقرير واشنطن بوست عن تجارب تجريها أوكرانيا، بالتعاون مع شركات غربية، في نفس الإطار. ففي حقل اختبار مفتوح في ريف أوكرانيا، فقدت طائرة مسيَّرة، مزوَّدة بقنبلة، الاتصال بمشغِّلها البشري بعد تعرّضها لهجوم بواسطة معدات التشويش الإلكترونية. ولكن بدلاً من تحطمها على الأرض، سارعت الطائرة المسيَّرة نحو هدفها ودمّرته.

تجنبت هذه الطائرة مصير الآلاف من الطائرات المسيَّرة الأخرى غير المأهولة في هذه الحرب من خلال الاعتماد على برنامج ذكاء اصطناعي جديد مسؤول عن التدخل الإلكتروني الذي تستخدمه روسيا الآن بشكل شائع، مما أدى إلى استقرار الطائرة المسيَّرة وتركيز مسارها على الهدف المحدد مسبقاً. تساعد قدرات الذكاء الاصطناعي الطائرات المسيَّرة على إكمال مهمتها حتى لو تحرك هدفها، مما يمثل تطوراً كبيراً للطائرات المسيَّرة الحالية التي تتعقب إحداثيات محددة.

تُعد تقنية الذكاء الاصطناعي هذه، التي يجري تطويرها من قبل عدد متزايد من شركات الطائرات المسيَّرة الأوكرانية، واحدةً من قفزات الابتكار الجارية في سوق الطائرات المسيَّرة المحلية في كييف، والتي تعمل على تسريع تطوير الطائرات الفتاكة غير المأهولة، وهو أمرٌ مهم بشكلٍ خاص للجيش الأوكراني الذي يواجه عدواً روسياً أكثر تفوقاً وجاهزية منه.

إن التحسينات في السرعة ومدى الطيران وسعة الحمولة والقدرات الأخرى، لها تأثير فوري على ساحة المعركة، مما يمكّن أوكرانيا من تدمير المركبات الروسية وتفجير نقاط المراقبة وحتى تحطيم أجزاء من جسر القرم، الذي يعتز به كثيراً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في عمليةٍ جرت الأسبوع الماضي تضمَّنت طائرات مسيَّرة بحرية محملة بالمتفجرات.

تداعيات خطيرة لتطوير المسيرات

من المحتمل أيضاً أن تؤثر ابتكارات التصميم والبرمجيات، فضلاً عن النشر الواسع للمعرفة التجريبية، على طريقة استخدام الطائرات المسيَّرة بعيداً عن الحرب في أوكرانيا، مع تداعيات خطيرة على الحكومات التي تواجه ميليشيات انفصالية أو عصابات مخدرات أو جماعات متطرفة تسعى إلى اكتساب ميزة تكنولوجية.

صامويل بينديت، خبير الطائرات المسيَّرة في مركز تحليل الأمن القومي، وهو مركز بحثي في واشنطن، قال لصحيفة واشنطن بوست: "مع تدريب عشرات الآلاف من الأشخاص على تشغيل الطائرات المسيَّرة على جانبي هذه الحرب، من المحتمل جداً أن تنتشر هذه التجربة على نطاق واسع، بما في ذلك في يد الجهات الفاعلة الشائنة".

أوكرانيا، المعروفة بالزراعة وغيرها من الصناعات الثقيلة، ليست مكاناً واضحاً لابتكار الطائرات المسيَّرة. ومع ذلك، فإن مقتضيات الحرب حوَّلتها إلى أشبه بمختبرٍ فائق للاختراع، وجذبت الاستثمار من شخصيات بارزة في مجال الأعمال التجارية، بمن في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت.

وحالياً أصبحت أكثر من 200 شركة أوكرانية تشارك في إنتاج الطائرات المسيَّرة جنباً إلى جنب مع الوحدات العسكرية على الخطوط الأمامية لتعديل الطائرات المسيَّرة وزيادة عددها وتحسين قدراتها على تدمير العدو والتجسس عليه.

قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، في مقابلة مع الصحيفة الأمريكية في مكتبه بالعاصمة كييف: "هذا سباق تكنولوجي على مدار الساعة. التحدي الآن هو أنه يجب تغيير كل منتج في كل فئة يومياً من أجل التفوق (على العدو)".

فيدوروف، 32 عاماً، مسؤول عن برنامج "جيش الطائرات المسيَّرة" الأوكراني، وهو محاولة لتعظيم استخدام كييف للطائرات المسيَّرة من أجل الاستطلاع والهجوم لتعويض الميزة الكبيرة لروسيا في القوة الجوية والمدفعية.

ساعد البرنامج الشركات الخاصة في تدريب أكثر من 10 آلاف من مشغِّلي الطائرات المسيَّرة في العام الماضي، بهدف تدريب 10 آلاف مشغِّل إضافي خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتشير التقديرات إلى أن القوات الجوية الروسية أكبر بعشر مرات من القوات الجوية الأوكرانية، لكن كييف أبقت الكثير منها على الأرض بعد إسقاط عدة طائرات مقاتلة في الأيام الأولى من الصراع. وقد سمحت الطائرات المسيَّرة لأوكرانيا بمراقبة وضرب أهداف حساسة بعيدة عن خطوط العدو مع تحسين دقة مدفعيتها التقليدية.

أوكرانيا.. أكبر حقل تجارب لتطوير المسيّرات

تمتلك الطائرات المسيَّرة قوة نيران أقل بكثير من الطائرات المقاتلة، وهذا هو السبب في أن كييف طلبت طائرات إف-16 وعناصر أخرى باهظة الثمن، مثل نظام الصواريخ التكتيكية (ATACMS) بعيدة المدى. في غضون ذلك، تعتبر تنمية صناعة الطائرات المسيَّرة المحلية أولوية قصوى.

قال دميترو كوفالتشوك، الشريك المؤسس لشركة Warbirds الأوكرانية المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيَّرة، والذي استفاد من هذا الاتجاه، إن فريق فيدوروف يقوم بمتابعة سريعة لعقود شراء الطائرات المسيَّرة وتقصير العملية "من عامين إلى شهرين".

في غضون ذلك، شاركت وزارة الدفاع الأوكرانية تقنية التشويش الروسية مع شركات الطائرات المسيَّرة، مما سمح لها باختبار منتجاتها ضد بعض أسلحة الحرب الإلكترونية الأكثر تطوراً في العالم، وهو امتياز لا تتمتع به الغالبية العظمى من شركات الطائرات الدولية.

يتلقى صانعو الطائرات أيضاً ردوداً مستمرة من الخطوط الأمامية، مما يسمح لهم بإجراء تعديلات فورية لتقليل نقاط الضعف وتحسين القدرة على تدمير أهداف العدو.

روسيا، التي كانت بطيئة في إدراك الأهمية الهجومية للطائرات المسيَّرة في الصراع، استجابت مؤخراً ببناء جيش متطوع خاص بها من الطائرات المسيَّرة وإدخال أسلحة تشويش إلكترونية جديدة في ميدان القتال. لقد أدى استخدامها للطائرات المسيَّرة ذاتية التفجير، بما في ذلك طائرة زالا لانسيت وشاهد إيرانية الصنع، إلى تهديد المدن الأوكرانية وعرقلة هجوم أوكرانيا المضاد البطيء.

قال فيدوروف إن أوكرانيا تقدِّر أن روسيا تدمّر نحو ألف طائرة مسيَّرة أوكرانية شهرياً. وتشير تقديرات أخرى إلى أن معدل الخسارة يبلغ 10 آلاف طائرة مسيَّرة شهرياً، مما دفع كييف لإيجاد طرق لزيادة إنتاج المركبات الجوية غير المأهولة، في ما أصبح سريعاً أكبر حرب بطائرات مسيَّرة في التاريخ.

يجري تطويل الطائرات المسيَّرة في أوكرانيا في سلسلةٍ كاملة. في حقلٍ بديع لزهور عباد الشمس الطويلة خارج كييف، أجرى موظفو شركة UA Dynamics المصنعة للطائرات المسيَّرة اختباراً لطائرة بانيشر المسيَّرة الهجومية، وهي طائرة ذات إطارٍ دقيق تصعُب رؤيته في السماء.

في أثناء الاختبار، أسقطت الطائرة المسيَّرة حمولةً وهمية تزن خمسة أرطال على بُعد أمتار قليلة من مجموعة من مراقبي الاختبار المطمئنين الذين فوجئوا بسقوط الحمولة بسبب المحرك الصامت تقريباً تماماً للطائرة. قال ماكس سوبوتين، المتحدث باسم الشركة، إن الشركة تبني طائرةً مسيَّرة هجومية جديدة يمكنها أن تحمل أربع حمولات من هذا القبيل، يبلغ مجموعها حوالي 22 رطلاً.

وفي مدينة لفيف الغربية، قدم المهندسون في شركة Twist Robotics مقاطع فيديو تجريبية لبرامجهم التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تقدم تطوراً كبيراً لترسانة أوكرانيا من طائرات FPV المسيَّرة.

يمكن لهذه الطائرات المسيَّرة الرخيصة، التي تنتج أوكرانيا الآلاف منها كل شهر، أن تحمل قنابل، ولكنها عرضة للتشويش الروسي. ومع ذلك، فإن الاستهداف الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي يسمح لهذه الطائرات المسيَّرة بالتركيز على هدفها حتى لو فقدت المركبة الاتصال بالمشغل البشري بسبب التشويش أو وجود جسم مادي كبير مثل تل أو جبل، على حد قول روستيسلاف أولنتشين، المؤسس المشارك لشركة Twist Robotics.

وقال مهندس في الشركة نفسها إن طائرة ،FPV المسيَّرة أشبه بنسخة مبسطة من صاروخ جافلين، في إشارة إلى الصاروخ الأمريكي الصنع الذي يُطلق من على الكتف لتوضيح كيف يمكن لطائرة FPV أن تحل محل الأسلحة التقليدية التي غالباً ما تكون مورداً نادراً للجيش الأوكراني.