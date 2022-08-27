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حرب أوكرانيا تجبر روسيا على استعادة منظومة "اس 300" من سوريا  

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-27T07:57:49+0000
حرب أوكرانيا تجبر روسيا على استعادة منظومة "اس 300" من سوريا  

شفق نيوز/ كشفت مصادر صحفية واستخبارية إسرائيلية، اليوم السبت، عن نقل القوات الروسية نظام الدفاع الجوي (اس 300) من سوريا الى موسكو، فيما رجحت ان عملية الإعادة جاءت لتعزيز دفاعاتها الجوية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت شركة استخبارات "إيمدج سات إنترناشيونال" الفضائية الإسرائيلية وفق ما تناقلته قناة الحرة الأمريكية، أن "روسيا أعادت شحن نظام الدفاع الجوي المتقدم "إس-300" من سوريا إلى موسكو وسط غزوها لأوكرانيا".

ونشرت الشركة "صوراً تظهر أن نظام (إس-300)، الموجود في شمال غرب سوريا قد تم تفكيكه خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن كان موجودا بالمنطقة لعدة سنوات".

وبحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن "نظام الدفاع الجوي الروسي نقل إلى ميناء طرطوس، حيث تم شحنه إلى ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود".

وتوقعت الشركة الإسرائيلية أن "ترسو السفينة في روسيا يوم الجمعة المقبل".

وترجح الشركة أن "البطارية أعيدت إلى روسيا من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية، التي ورد أنها تضررت جراء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير / شباط الماضي".

وفي عام 2018، قدمت روسيا نظام الدفاع الجوي المتقدم "إس-300" للجيش السوري مجانا، حيث نقلت ثلاث كتائب مع ثماني قاذفات لكل منها إلى نظام بشار الأسد على الرغم من الاعتراضات الشديدة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء تسليم روسيا لنظام الدفاع الجوي إلى سوريا في أعقاب إسقاط طائرة تجسس روسية من قبل القوات السورية التي كانت ترد على غارة إسرائيلية فوق المجال الجوي السوري.

وألقت روسيا باللوم على إسرائيل في الحادث الذي أسفر عن مقتل 15 من أفراد الطاقم الروسي.

وضغطت إسرائيل وحلفاؤها لسنوات على روسيا لعدم منح سوريا واللاعبين الإقليميين الآخرين نظام "إس-300" بحجة أنه سيحد من قدرة إسرائيل على تحييد التهديدات، بما في ذلك التهديدات من قبل حزب الله.

وإلى جانب تزويد سوريا بدفاعاتها الجوية، تحتفظ موسكو أيضا بأحدث أنظمة الدفاع الجوي من طراز "إس-400" لحماية مصالحها في سوريا.

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