"حرب نفسية".. إيران تنفي مقتل عناصر من الحرس الثوري في اليمن

شفق نيوز/ نفت وكالة إيرانية، مقربة من الحرس الثوري، يوم السبت، الأنباء التي تحدثت عن مقتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني في الغارات الأمريكية على "أنصار الله" الحوثيين في اليمن، الثلاثاء الماضي.

وبحسب تقرير لوكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن "نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة يندرج ضمن إطار الحرب النفسية، ويهدف إلى إشعال فتيل حرب شاملة في المنطقة، في حين أن المسؤولين والقادة العسكريين في إيران أكدوا مرارًا استقلالية حركة أنصار الله في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل".

ويأتي هذا النفي الإيراني بعد تصريحات لافتة أدلى بها وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، حيث كشف أن "هجومًا جويًا أمريكيًا دقيقًا، نُفذ يوم الثلاثاء الماضي، استهدف تجمعًا للحوثيين في منطقة جنوب محافظة الحديدة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 70 عنصرًا، بينهم قادة ميدانيون بارزون وخبراء عسكريون تابعون للحرس الثوري الإيراني".

وأكد الإرياني، استنادًا إلى "مصادر ميدانية موثوقة"، أن الموقع المستهدف كان يُستخدم لتخطيط هجمات إرهابية على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للملاحة الدولية.

وأشار إلى أن الضربات الأمريكية الأخيرة، خلال الأسبوعين الماضيين، ركزت على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في عدة محافظات يمنية، ونجحت – بحسب البيت الأبيض – في تحقيق أهدافها "بدقة عالية"، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى من صفوف الحوثيين، بينهم قيادات من الصفين الأول والثاني.