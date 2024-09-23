حرب لبنان.. أكثر من 1600 ضحية خلال ساعات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الاثنين، ارتفاع عدد القتلى جراء الضربات الإسرائيلية على لبنان إلى 356، بالإضافة إلى زيادة عدد المصابين لأكثر من 1246 منذ صباح اليوم.

جاء ذلك، خلال بيان أصدره مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، الذي أكد أن "من بين القتى 24 طفلاً و42 سيدة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع أسلحة لحزب الله، مشيرا إلى أن حزب الله يقوم بتخزين صواريخ كروز وقذائف صاروخية ومنصات ومسيرات داخل منازل مدنية، مستغلا السكان المدنيين.

ولفت إلى أنه بصدد توسيع نطاق هجومه الجوي ضد ما يقول إنها مواقع أسلحة لحزب الله في جنوب وشرق لبنان، مضيفاً أنه وسع غاراته الجوية لتشمل مناطق في سهل البقاع على طول الحدود الشرقية للبنان بعد استهداف أكثر من 300 موقع في جنوب لبنان.

وأفادت تقدرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن 50% من قدرات حزب الله قد تضررت منذ بداية الحرب، وأن أغلب الضرر حدث في اليومين الأخيرين.