حرب غزة.. ماليزيا تمنع السفن الإسرائيلية من دخول مرافئها

شفق نيوز/ قررت ماليزيا، يوم الأربعاء، منع سفن الشحن الإسرائيلية من الرسو في مرافئها، ردّا على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إنه "سيتم حظر السفن المتوجّهة إلى إسرائيل من تحميل بضائعها في أيّ مرفأ من مرافئ ماليزيا".

ويطال هذا التدبير أيضا، بحسب تصريح رئيس الوزراء الماليزي، الشركة الإسرائيلية للنقل البحري "زيم" (ZIM) الحائزة تصريحا منذ العام 2002 من السلطات الماليزية، رغم أنه ما من علاقات دبلوماسية بين الدولة العبرية وماليزيا، البلد ذي الغالبية المسلمة الواقع في جنوب شرق آسيا.

وصرّح أنور إبراهيم أن "هذه العقوبات تأتي ردّا على أعمال إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القوانين الدولية مع مجزرتها المتواصلة وعنفها في حقّ الفلسطينيين".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية على إسرائيل من قطاع غزة وأسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا، غالبيتهم من المدنيين قضى معظمهم في اليوم الأول، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن السلطات الإسرائيلية. كما اقتيد نحو 250 رهينة إلى القطاع، وفقا للمصدر نفسه، ما زال 129 منهم محتجزين في غزة.