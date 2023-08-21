حرب المسيرات.. روسيا تحبط هجوماً جديداً على موسكو

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، إحباط هجوم جديد شنته أوكرانيا، بواسطة طائرة مسيرة استهدفت العاصمة موسكو.

وذكرت الوزارة: "عند الساعة 06.50 بتوقيت موسكو، تم رصد طائرة بدون طيار أوكرانية وإسقاطها بوسائط الحرب الإلكترونية في مدينة أودينتسوفو بضواحي موسكو الغربية دون وقوع إصابات".

وأحبطت الدفاعات الروسية أمس الأحد، في مقاطعتي روستوف على الدون وبيلغورد جنوب غربي روسيا، هجوم مسيرات أوكرانية، دون أن يسفر عن إصابات.

كما تعرضت مدينة كورسك جنوب غربي روسيا أمس، لهجوم بمسيرة أوكرانية، اصطدمت بسطح محطة السكك الحديدية في المدينة ما أسفر عن اندلاع حريق وإصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة بسبب شظايا زجاج النوافذ.