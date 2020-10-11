حرائق واسعة في خمس دول توقع قتلى وتشرد الآلاف

شفق نيوز/ أدت حرائق غابات في أنحاء الشرق الأوسط ناجمة عن موجة حر ضربت المنطقة إلى مقتل 3 اشخاص كما أجبرت آلاف الأشخاص على ترك ديارهم وفجرت ألغاما أرضية على طول الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية ومسؤولون.

والمناطق التي ضربتها موجة الحر هي سوريا ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية وجنوب تركيا، حيث تأتي الحرائق وسط ارتفاع في درجات الحرارة بشكل غير معتاد في هذا الوقت من العام.

وانتشرت حرائق الغابات في مناطق مختلفة من إسرائيل والضفة الغربية لليوم الثاني وأجبرت آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم.

ومن أكثر البلدان تضررا بالحرائق سوريا التي تمزقها الحرب، حيث تسببت الحرائق في مقتل شخصين وإصابة العشرات بمشكلات في التنفس خلال اليومين الماضيين.

كما تسببت الحرائق في اشتعال مساحات واسعة من الغابات، معظمها في محافظة حمص وسط البلاد ومحافظة اللاذقية الساحلية.



