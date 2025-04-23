حرائق واسعة تجتاح مستوطنات إسرائيلية قرب القدس.. فيديو

شفق نيوز/ اندلعت حرائق كبيرة في إسرائيل، يوم الأربعاء، شملت مستوطنات قريبة من القدس، وسط عمليات إخلاء المستوطنين وإغلاق الطرق.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، تعمل العديد من إدارات الإطفاء الإسرائيلية على احتواء الحريق من الأرض ومن الجو.

وطالت الحرائق عدة مواقع في منطقة شفيلا وبيت شيمش، وامتدت الخسائر على مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة، إضافة إلى احتراق شاحنات، وسط حالة من الفوضى والزحام الكبير.

كما امتدت النيران في منطقة مستوطنات بيت شيمش ذات الأغلبية الحريدية واليمينية في مواقع بينها غابات تسوره وإشتاول، وانتشرت بسرعة بفعل الرياح إلى مواقع قرب مستوطنات تاروم، وتعوز، ومسيلات تسيون، وخان شعار هاجاي.

وأفادت السلطات الإسرائيلية بأن المنطقة المنكوبة يعمل بها أكثر من 110 طاقم إطفاء من كافة المناطق، إلى جانب 8 طائرات إطفاء، وطائرة هليكوبتر، وفرق الصندوق القومي اليهودي، ووكالات إغاثة أخرى.

وصدرت أوامر الشرطة الإسرائيلية بإخلاء التجمعات الاستيطانية المعرضة للخطر، وتشمل: إشتاول، ومسيلات تسيون، وبيت مائير، وخان شعار هاجاي.

كما أعلنت شركة السكك الحديدية الإسرائيلية عن توقف حركة القطارات في محطات الرملة، وبيت شيمش، ومزكيرت باتيا، وكريات ملاخي - يوآف، وكريات جات، وليهافيم - رهط.