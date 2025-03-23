حرائق نورث كارولينا تتسبب بإخلاء إجباري لإحدى المقاطعات

شفق نيوز/ تسببت حرائق غابات في ولاية نورث كارولينا بإصدار أمر إخلاء إجباري في إحدى المقاطعات، حيث تعمل طواقم الطوارئ على السيطرة على النيران في منطقة بالولاية لا تزال تتعافى من إعصار هيلين.

وأعلنت إدارة السلامة العامة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية عن إخلاء إلزامي بدءا من الساعة 8:20 مساء السبت (00:20 من صباح الأحد بتوقيت غرينتش) لأجزاء من مقاطعة بولك في غرب الولاية.

وحذرت إدارة السلامة العامة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي السكان من طرق محددة قائلة: "ستنخفض الرؤية في المنطقة ويمكن أن تصبح طرق/ممرات الإخلاء مسدودة، إذا لم تغادروا الآن، فقد تحاصرون أو تصابون أو تقتلون".

وأشارت إلى أنه تم إنشاء ملجأ في كولومبوس بولاية نورث كارولينا.

وتضررت المنطقة الغربية من ولاية نورث كارولينا بشدة من إعصار هيلين في سبتمبر الماضي، ومن بين الأضرار واسعة النطاق، جرفت الفيضانات أكثر من 1.6 كيلومتر من الممرات المتجهة شرقا على الطريق السريع رقم 40 المؤدي إلى شرق ولاية تينيسي وظل مغلقا جزئيا أمام حركة المرور حتى وقت قريب.