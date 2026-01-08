حرائق مدمرة تدفع إلى إخلاء بلدات جنوب أستراليا

شفق نيوز- كانبرا

اضطر سكان في ولاية فيكتوريا الأسترالية للإخلاء، يوم الخميس، بسبب حرائق خارجة عن السيطرة في غابات وأحراش بالمنطقة، دفعت السلطات إلى التحذير من أن الوضع قد يتفاقم بما يصل إلى حد تصنيف خطر الحرائق عند درجة "كارثية" بحلول غد الجمعة.

ويستعر حريقان كبيران في منطقة غابات قرب بلدتي لونجوود ووالوا، في ظل تجاوز درجات الحرارة لمستوى 40 درجة مئوية في بعض مناطق الولاية.

وقالت السلطات وفقًا لـ"رويترز"، إن "الحرائق تسببت في تدمير منشأتين على الأقل ومن المتوقع أن تستمر في الانتشار غدًا الجمعة مع ارتفاع درجة الحرارة واشتداد الرياح".

وأتى الحريقان على عشرات الآلاف من الأفدنة وتسببا في تغيرات في الطقس وأخطرت السلطات السكان في عشرات البلدات في محيط المنطقة بأن عليهم الإخلاء.

وقالت السلطات إن "تصنيف خطر الحرائق قد يصل غدًا إلى كارثي وهو أعلى مستوى"، مبينة أن "الحريقين يشكلان خطرا حقيقيا على الأرواح والممتلكات".

وتأتي حرائق الغابات وسط موجة حارة لافحة في جنوب أستراليا.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن "ظروف الطقس الراهنة تضاهي ما شهدته المنطقة في 2019، عندما دمرت حرائق الغابات مساحات شاسعة من جنوب شرق أستراليا وأدت إلى مقتل 33 شخصا فيما أصبح يعرف باسم الصيف الأسود".