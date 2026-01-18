"حرائق تشيلي".. 15 قتيلاً ونزوح 50 ألف شخص

شفق نيوز- سانتياغو

لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم، اليوم الأحد، جراء اندلاع حرائق ضربت منطقتين جنوب تشيلي.

ووفقاً لوسائل إعلام، فقد اندلعت الحرائق منذ يوم أمس السبت، في مقاطعتي نيوبله وفيوفيو الواقعتين على بعد نحو 500 كيلومتر إلى الجنوب من سانتياغو، في خضم فصل الصيف الجنوبي الذي يتّسم بارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح عاتية.

بدوره، قال وزير الأمن لويس كورديرو، إنّ 15 شخصاً على الأقل قضوا جراء الحرائق، وإنه تمّ إجلاء أكثر من 50 ألف شخص.

بينما أشار رئيس بلدية بينكو رودريغو فيرا، إلى أن 14 شخصاً لقوا حتفهم في هذه البلدة وحدها.

بينما لفت إستيبان كراوس، مدير المؤسسة الوطنية للغابات (كوناف) في فيوفيو، إلى أن الأحوال الجوية صعبة جدا، والحريق خارج عن السيطرة تماماً.

وتتوقع الأرصاد الجوية في المنطقتين تجاوز الحرارة 30 درجة مئوية وهبوب رياح قوية.

وأوضح وزير الداخلية ألفارو إليزالدي، أن "الأحوال الجوية غير مواتية في الساعات القليلة المقبلة، ويتوقع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية".

إلى ذلك، وأعلن رئيس البلاد غابرييل بوريتش حالة الكارثة الطبيعية، وهو إجراء يسمح بنشر الجيش.

وفي الثاني من شباط/فبراير 2024، اندلعت عدّة حرائق في محيط مدينة فينيا ديل مار على مسافة 110 كيلومترات من مدينة سانتياغو في اتجاه الشمال الغربي، أودت بـ138 شخصاً وفق أحدث الأرقام، كما تضرر 16 ألف شخص.