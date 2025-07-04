حرائق الغابات في ألمانيا مستمرة والرياح سيدة الموقف

شفق نيوز - ألمانيا

أكدت وسائل إعلام ألمانية، يوم الجمعة، أن أكثر من ألف فرد من طوارئ مكافحة حرائق الغابات، يواصلون العمل في مكافحة حرائق مرتفعات زالفيد بولاية تورينجن شرق ألمانيا، مشيرة إلى أن الرياح تغير نطاق المساحة المتضررة.

وبينت أنه رغم تحسن الوضع بعض الشيء في منطقة المرتفعات زالفيد ليلة الخميس/الجمعة نظرا لعدم اتساع نطاق الحريق، بحسب بيانات السلطات، لكن لا تزال الحرائق هناك بعيدة عن السيطرة تماما، كما هو الحال في جوريشهايده على الحدود بين ولايتي سكسونيا وبراندنبورج.

وقالت متحدثة باسم منطقة جوريشهايده إنه من المقرر تحديد الخطوات التالية لمواجهة الحرائق في المنطقة صباح اليوم، مضيفة أنه من الصعب تقدير المساحة الحالية للمنطقة المتضررة من الحريق، مشيرة إلى أن الرياح تتسبب في تغيير نطاق المساحة المتضررة، والتي تقع بالقرب من منطقة تدريب عسكرية سابقة.

وتحدث مكتب إدارة المنطقة عن تضرر 200 هكتار أمس الخميس، ولكن وفقا لرجال الإطفاء في الموقع، أتى الحريق على مساحة تبلغ حوالي 1000 هكتار بحلول المساء. وقد ارتفع عدد أفراد الطوارئ من كلتا الولايتين إلى أكثر من 500 فرد.

ووصلت تعزيزات من ولاية بافاريا إلى منطقة مرتفعات زالفيلد خلال الليل، بحسب المتحدث باسم مكتب إدارة المنطقة، بيتر لان.

وذكر المتحدث أنه يوجد حاليا 562 فردا من أفراد الطوارئ في الموقع. ومن المنتظر أن ينضم إليهم أفراد إضافيون من بافاريا خلال النهار، ومن المتوقع أن يبقوا في تورينجين حتى يوم الأحد المقبل.

ولفت إلى أن الحرائق هناك أتت على مساحةً تُقدر بـ250 هكتارا حتى مساء الخميس.