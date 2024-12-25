إحراق مليون حبة "كبتاغون" في سوريا

شفق نيوز/ أحرقت السلطات السورية، يوم الأربعاء، كميات كبيرة من المخدرات بينها نحو مليون حبة "كبتاغون"، كانت تنتج داخل الأراضي السورية.

وقال مصدر في إدارة الأمن العام لوكالة "فرانس برس"، وتابعته شفق نيوز: "قامت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية بالعثور على مستودع للمواد المخدرة أثناء تمشيط العاصمة دمشق وبالتحديد داخل المربع الأمني في منطقة كفر سوسة".

وأكد مصدر ثان العثور على "ما يقارب أو يفوق المليون حبة. قمنا بحرقها على الفور".

وذكرت الوكالة أن عناصر أمن أشعلوا النار في كميات من القنب الهندي وصناديق من عقار الترامادول ونحو خمسين كيساً صغيراً تحتوي على حبوب "كبتاغون" وردية اللون.

ولسنوات، اتهم نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد بالوقوف وراء أكبر عملية لإنتاج وتصدير "الكبتاغون" في العالم.

ويقدر المحللون أن نظام الأسد يحصل على 5 مليارات دولار سنوياً من هذه التجارة، وهي قيمة أكبر بعدة مرات من الميزانية الرسمية.