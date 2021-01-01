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"حراس الدين" يستقبلون العام الجديد بتفجير مفخخة شمالي الرقة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-01T09:42:57+0000
"حراس الدين" يستقبلون العام الجديد بتفجير مفخخة شمالي الرقة

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، بإصابة عدد من الجنود الروس بانفجار سيارة مفخخة استهدفت قاعدة عسكرية في ريف الرقة الشمالي، مشيراً إلى أن تنظيم "حراس الدين" الإرهابي تبنى العملية.

وقال المرصد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، انفجرت سيارة مفخخة كانت مركونة قرب القاعدة العسكرية الروسية في منطقة تل السمن بريف الرقة الشمالي، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وتتواجد فيها قوات النظام السوري والروس.

وبين أن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من الجنود الروس بجروح متفاوتة، إضافة إلى أضرار مادية لحقت بالقاعدة العسكرية.

وأشار المرصد إلى أن تنظيم "حراس الدين" الإرهابي تبنى العملية، مبيناً أن رجلين اثنين قاما بركن السيارة المفخخة عند القاعدة الروسية، قبل أن يطلقا النار باتجاه القاعدة ويفرا هاربين بعدها، وبعد ذلك قاما بتفجير المفخخة.

ولفت إلى أن هذا التفجير هو الأول من نوعه في شمال شرقي سوريا.

وذكر المرصد السوري، أنه رصد في السابع من الشهر الفائت استقدام القوات الروسية تعزيزات عسكرية، إلى قاعدتها في منطقة تل السمن في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، وشملت التعزيزات آليات محملة بالعتاد العسكري والجنود، دون معرفة الأسباب.

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