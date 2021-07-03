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حرارة الكويت تقترب من الغليان.. 70 درجة تحت الشمس

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-03T06:31:03+0000
حرارة الكويت تقترب من الغليان.. 70 درجة تحت الشمس

شفق نيوز / أعلن مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي، يوم السبت، وصول درجة الحرارة يوم أمس إلى 53.5 درجة مئوية في بعض مناطق الكويت، وتحت الشمس 70 درجة مئوية.

وقال القراوي، إن "مقياس درجة الحرارة التي يتم تسجيلها والإعلان عنها هي يتم أخذها في الظل، أما بخصوص درجة الحرارة تحت أشعة الشمس فإن إدارة الأرصاد الجوية لا تستخدم هذه المقاييس ولكن يمكن قراءاتها من أجهزة السيارات وغيرها من الأجهزة الأخرى".

وأضاف أن "درجة الحرارة تحت أشعة الشمس خلال اليوم تتراوح ما بين 65 و70 درجة مئوية"، متوقعاً "انخفاض درجة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية يوم الأحد من الأسبوع المقبل، لتتراوح ما بين 48 و49 درجة مئوية".

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