حرارة العاصمة الهندية تتجاوز نصف درجة الغليان

شفق نيوز/ سجلت هيئة الأرصاد الجوية في الهند، يوم الأربعاء، درجة حرارة قياسية في العاصمة نيودلهي، وصلت إلى 52,3 درجة مئوية.

‎وبحسب الهيئة، فإن هذه الحرارة التي سجلت بعد ظهر الأربعاء، في مونجشبور إحدى ضواحي نيودلهي، تجاوزت درجة المستوى القياسي الوطني السابق المسجل في صحراء راجاستان.

‎وسبق للهيئة أن أشارت إلى تسجيل مستويات قياسية في نيودلهي الثلاثاء مع 49,9 درجة مئوية وفي وقت سابق من الأربعاء مع 50,5 درجة.

‎وأصدرت سلطات المدينة البالغ عدد سكانها نحو ثلاثين مليون نسمة إنذارا صحيا ليوم الأربعاء.

‎وحذرت من "احتمال كبير للإصابة بأمراض مرتبطة بالحر لكل الفئات العمرية".

‎ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة في وسط الهند وشمالها وغربها "تدريجاً" اعتباراً من الخميس، وفقاً للهيئة.

‎وترتفع درجات الحرارة كثيراً في الصيف في الهند، لكن باحثين أشاروا إلى أنّ تغيّر المناخ أدّى إلى موجات حر أطول، وأكثر تواتراً وأكثر شدّة.