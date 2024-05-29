حرارة العاصمة الهندية تتجاوز نصف درجة الغليان
شفق نيوز/ سجلت هيئة الأرصاد الجوية في الهند، يوم الأربعاء، درجة حرارة قياسية في العاصمة نيودلهي، وصلت إلى 52,3 درجة مئوية.
وبحسب الهيئة، فإن هذه الحرارة التي سجلت بعد ظهر الأربعاء، في مونجشبور إحدى ضواحي نيودلهي، تجاوزت درجة المستوى القياسي الوطني السابق المسجل في صحراء راجاستان.
وسبق للهيئة أن أشارت إلى تسجيل مستويات قياسية في نيودلهي الثلاثاء مع 49,9 درجة مئوية وفي وقت سابق من الأربعاء مع 50,5 درجة.
وأصدرت سلطات المدينة البالغ عدد سكانها نحو ثلاثين مليون نسمة إنذارا صحيا ليوم الأربعاء.
وحذرت من "احتمال كبير للإصابة بأمراض مرتبطة بالحر لكل الفئات العمرية".
ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة في وسط الهند وشمالها وغربها "تدريجاً" اعتباراً من الخميس، وفقاً للهيئة.
وترتفع درجات الحرارة كثيراً في الصيف في الهند، لكن باحثين أشاروا إلى أنّ تغيّر المناخ أدّى إلى موجات حر أطول، وأكثر تواتراً وأكثر شدّة.