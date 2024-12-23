حذر من "هجوم مباغت للعدو".. قائد الحرس الثوري: قوتنا تمتد إلى ما وراء حدود إيران

شفق نيوز/ حذر قائد الحرس الثوري في إيران اللواء حسين سلامي، يوم الإثنين، من "هجوم مباغت للعدو" في حال "الغفلة"، مؤكداً أن قوة الحرس تمتد إلى ما وراء حدود إيران.

وقال سلامي في تصريحات أوردتها قناة "العالم" وتابعتها وكالة شفق نيوز، "نعلم جيدا أن الغفلة عن العدو قد تجعله يهاجمنا بشكل مباغت"، مضيفاً "لا توجد أي قوة في هذا العالم قادرة على التغلب على قوة الحرس، لا في البر، ولا في البحر، ولا في الجو".

وأشار قائد الحرس الثوري إلى أن "فلسطين لا تزال حية؛ هل استسلمت؟ إنهم ما زالوا يقاتلون. أركان المقاومة تعمل وفق دوافعها الذاتية؛ كل ركن من المقاومة يعمل في أرضه ووفقا لأهدافه و كل طرف يقاتل بإمكاناته الخاصة ولا يعتمد على أحد. نحن ندعم جبهة المقاومة، لكنهم يصنعون أسلحتهم بأنفسهم. نحن من نفذ عملية الوعد الصادق، وقوتنا تمتد إلى ما وراء حدود إيران."