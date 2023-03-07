أحد أسبابها حرب العراق.. تضخم الدين الأمريكي الى 31 تريليون دولار

شفق نيوز/ أدرجت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، يوم الثلاثاء، الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق من بين ابرز الاسباب التي ادت الى تصاعد الدين العام الأمريكي ليصل حاليا الى 31 تريليون دولار.

وبعدما أشارت الصحيفة الامريكية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن الدين العام ارتفع من 10 تريليونات دولار في العام 1995، ليصل الآن الى 31 تريليون دولار، اوضحت ان واشنطن تنفق حاليا حوالي تريليون دولار كل عام أكثر مما تجمعه من الإيرادات، وهو ما يجبر وزارة الخزانة على الاقتراض من اجل تعويض الفارق، وهو ما يعني أن الدين الوطني العام ما يزال ينمو.

واشارت الصحيفة الى انه من دون حدوث تغييرات كبيرة، فإن الدين العام سيكون في وقت قريب، كنسبة من الاقتصاد، أكبر مما كان عليه عندما وصل الى الذروة في نهاية الحرب العالمية الثانية.

واضافت الصحيفة ان معظم هذه الديون تراكمت على مدى السنوات الـ20 الماضية، مذكرة بأنه في العام 2001، كانت الدولة تتمتع بفائض نقدي حيث جمعت وزارة الخزانة ضرائب أكثر مما أنفقته على الخدمات الحكومية.

إلا أنه منذ ذلك الوقت، قالت الصحيفة إن 4 رؤساء وعشر جلسات للكونغرس وحربين (العراق وافغانستان) ساهموا في تغيير الموجة، بما في ذلك من خلال قرارات سياسية وتكلفة الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، مما يؤدي إلى المزيد من الديون.

وتابعت الصحيفة أن تخفيضات ضريبية مخالفة للميزانية، وصفقات الإنفاق المتفق عليها بين الحزبين، والأموال الهائلة للتعامل مع جائحة كورونا، دفعت الولايات المتحدة للانغماس بشكل أعمق في الديون.

واستعرض التقرير تسع محطات رئيسية خلال العقدين الماضيين تظهر كيفية وصول الولايات المتحدة إلى هذا المستوى من الدين العام، من بينها حرب العراق التي تسببت بديون حجمها 6.5 تريليون دولار.

وذكرت الصحيفة أنه بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر الارهابية، قامت الولايات المتحدة بغزو العراق، وأمضت نحو 20 عاما في خوض الحروب في الشرق الأوسط، وهو ما تسبب في زيادة الأموال المخصصة للبنتاغون وقدامى المحاربين.

واشارت الصحيفة الى ان دراسة لجامعة هارفارد، اظهرت ان الحروب في العراق وأفغانستان كلفت الامة الامريكية ما بين 4 تريليونات و6 تريليونات دولار.

ومن بين المحطات الرئيسية الاخرى التي اشارت اليها الصحيفة، أزمة الركود الاقتصادي في العام 2008 التي تسببت بأكثر من 11 تريليون دولار، واتفاق الرئيس الأسبق باراك أوباما مع الجمهوريين في العام 2013 على تمديد خطة الاقتطاعات الضريبية للرئيس الأسبق بوش، والتي تراكمت أكثر من 16 تريليون دولار، وتخفيضات الضرائب التي طبقها الرئيس السابق دونالد ترامب في كانون الأول/ ديسمبر 2017 والتي تراكمت أكثر من 20 تريليون دولار ثم صفقة الحزبين حول النفقات في عهد ترامب في العام 2019، والتي تراكمت أكثر من 22 تريليون دولار.

كما اشار التقرير الى نفقات الكونغرس لمواجهة تداعيات كورونا والتي تسببت في تراكم أكثر من 27 تريليون دولار.