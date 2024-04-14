حديث عبر وسيط.. ايران وامريكا توصلا إلى تفاهم بشأن قصف اسرائيل

شفق نيوز/ نقلت وكالة لرويترز اليوم الأحد، عن مصدر دبلوماسي تركي قوله إن إيران أبلغت تركيا مسبقا بعمليتها ضد إسرائيل، لافتا إلى إن الولايات المتحدة أخطرت إيران عبر أنقرة أنها يجب أن تكون "ضمن حدود معينة".

وتابع المصدر أن "إيران أبلغت الولايات المتحدة عبر أنقرة أن هجومها هو رد فقط على هجوم السفارة ولن يتجاوز نطاقها ذلك".

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد تحدث إلى نظيره التركي، هاكان فيدان، قبل أيام، لتوضيح أن التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد.

وأبلغ وزير الخارجية التركي نظيره الإيراني في مكالمة هاتفية، الأحد، أن أنقرة لا تريد مزيدا من تصعيد التوتر في المنطقة بعد الهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة الذي شنته إيران على إسرائيل.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أخبر فيدان أن "العملية الانتقامية" ضد إسرائيل انتهت، مضيفا أن إيران لن تشن عملية جديدة ما لم تتعرض لهجوم.